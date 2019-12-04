مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": تجديد حبس مفجر "معهد الأورام".. وعامل يقتل حماه ببولاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": تجديد حبس مفجر "معهد الأورام".. وعامل يقتل حماه ببولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

تجديد حبس متهم في حادث انفجار معهد الأورام

جددت النيابة العامة، حبس المتهم بالتورط في حادث انفجار معهد الأورام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في تورطه بالحادث الذي وقع عن طريق إحدى السيارات الملاكي المفخخة والمسرعة عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، وللتفاصيل اضغط هنا.

"هارد ديسك وأسطوانات".. "الجنايات" تفض أحراز قضية أحداث مجلس الوزراء

تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة إعادة محاكمة 3 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء، وللتفاصيل اضغط هنا.

