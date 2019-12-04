مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": تجديد حبس مفجر "معهد الأورام".. وعامل يقتل حماه ببولاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": تجديد حبس مفجر "معهد الأورام".. وعامل يقتل حماه ببولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تجديد حبس متهم في حادث انفجار معهد الأورام
جددت النيابة العامة، حبس المتهم بالتورط في حادث انفجار معهد الأورام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في تورطه بالحادث الذي وقع عن طريق إحدى السيارات الملاكي المفخخة والمسرعة عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، وللتفاصيل اضغط هنا.
"هارد ديسك وأسطوانات".. "الجنايات" تفض أحراز قضية أحداث مجلس الوزراء
تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة إعادة محاكمة 3 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء، وللتفاصيل اضغط هنا.
"حطم رأسه بشومة".. التحقيق في واقعة مقتل مسن على يد زوج ابنته ببولاق الدكرور
تواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة قتل مسن على أيدي زوج ابنته، عامل، بمنطقة بولاق الدكرور، نتيجة لخلافات أسرية بينهما، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن عاملا تعدى على حماه، مما أسفر عن وجود كسور وسحجات وكدمات متعددة بالجمجمة، وتم نقله على المستشفى، ولكن كان لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.، وللتفاصيل اضغط هنا.
ضبط 1003 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:، وللتفاصيل اضغط هنا.
إحالة دعوى شطب صيدليات 19011 لمخالفتها قانون الصيادلة لـ"المفوضين"
قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، إحالة الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت، والتي طالب فيها بإلغاء قيد وشطب ومحو السجل التجاري لشركة صيدليات 19011 لمخالفتهم لقانون مزاولة مهنة الصيدلة لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.، وللتفاصيل اضغط هنا.