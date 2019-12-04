مصر | تأجيل محاكمة متهمي أحداث مجلس الوزراء لـ12 يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة متهمي أحداث مجلس الوزراء لـ12 يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 3 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 12 يناير 2020.

وبعد رفع الجلسة لمدة نصف ساعة، قررت المحكمة إعادة تحريز الهارد الديسك والذي يضم كافة المقاطع المسجلة للمتهمين، على ان يتم سلخه من الاحراز وارساله للمعمل الجنائي لمضاهاته بصور المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وطارق محمود حسن وعضو النيابة العامة محمود عزام، وأمانة سر المشرف العام على مأمورية طره حمدي الشناوي.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.