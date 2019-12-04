مصر | من "القاهرة" لـ"الجيزة".. كواليس ترك توأم داخل حضانة بأوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "القاهرة" لـ"الجيزة".. كواليس ترك توأم داخل حضانة بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي، بقطاع أمن الجيزة في كشف ملابسات، ترك طفلين توأم داخل دار حضانة بمركز أوسيم، وتبين أن والديهما وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض عليهما وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، بورود بلاغا من إدارة حضانة أهلية بنطاق المركز، بقيام سيدة بترك طفلين وعدم عودتها لاستلامهما.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وبالفحص والمعاينة وسؤال العاملين بالحضانة قرروا بأن السيدة تركت الطفلين ولم تعود لاستلامهما، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة توصلت جهوده إلى أن طبيب أسنان وزوجته وراء ارتكاب الواقعة "والدي الطفلين"، وأنهما مقيمين بمحافظة القاهرة.

وأعدت مأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث المركز، وتمكنت القوات من القبض عليهما واقتيادهما إلى ديوان المركز.

