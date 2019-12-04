أخبار مصر | شركة ميناء القاهرة تنظم ندوة بعنوان "يوم تعريفى بخطة طوارئ المطار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة ميناء القاهرة تنظم ندوة بعنوان "يوم تعريفى بخطة طوارئ المطار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فى بدايه الندوة قام الطيار عصام وهبى بإلقاء كلمة افتتاحية رحب فيها بالسادة الحضور ثم قام الكابتن محمد هشام صبحى مدير عام عمليات الطوارئ والأزمات بشركة ميناء القاهرة الجوى بتقديم عرض شامل لخطة الطوارئ بالمطار وأدوار الجهات الداخلية والخارجية المختصة والمشاركة فى الاستجابة لحالات الطوارئ كما أبرز امكانيات وقدرات المطار على التعامل مع الازمات والحالات الطارئة من العناصر البشرية والمعدات.
وفى نهاية الندوة تم التأكيد على أهمية الارتفاع بمستوى التدريب والتنسيق والتعاون بين المطار وجميع الجهات المختصة كما طلب السادة الحضور عقد لقاءات دورية نظرية وعملية والمشاركة فى تدريبات مطار القاهرة على حالات الطوارئ.