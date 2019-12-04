أخبار مصر | شركة ميناء القاهرة تنظم ندوة بعنوان "يوم تعريفى بخطة طوارئ المطار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة ميناء القاهرة تنظم ندوة بعنوان "يوم تعريفى بخطة طوارئ المطار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت اليوم الاربعاء، شركة ميناء القاهرة الجوى تحت رعاية المهندس احمد فوزى رئيس مجلس الإدارة ندوة بعنوان "يوم تعريفى بخطة طوارئ المطار" حضرها العديد من العاملين بقطاعات وإدارات شركة الميناء والشركات العاملة بالمطار وشركات الطيران والعديد من الجهات الخارجية كالحجر الصحى والارصاد الجوية والجمارك ومركز عمليات الطوارئ بحى النزهة وهيئة الاسعاف المصرية وغيرهم.



فى بدايه الندوة قام الطيار عصام وهبى بإلقاء كلمة افتتاحية رحب فيها بالسادة الحضور ثم قام الكابتن محمد هشام صبحى مدير عام عمليات الطوارئ والأزمات بشركة ميناء القاهرة الجوى بتقديم عرض شامل لخطة الطوارئ بالمطار وأدوار الجهات الداخلية والخارجية المختصة والمشاركة فى الاستجابة لحالات الطوارئ كما أبرز امكانيات وقدرات المطار على التعامل مع الازمات والحالات الطارئة من العناصر البشرية والمعدات.



وفى نهاية الندوة تم التأكيد على أهمية الارتفاع بمستوى التدريب والتنسيق والتعاون بين المطار وجميع الجهات المختصة كما طلب السادة الحضور عقد لقاءات دورية نظرية وعملية والمشاركة فى تدريبات مطار القاهرة على حالات الطوارئ.