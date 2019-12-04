أخبار مصر | "القومية للآثار المستردة" تناقش سبل مكافحة الإتجار بالآثار في لندن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القومية للآثار المستردة" تناقش سبل مكافحة الإتجار بالآثار في لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انعقدت عصر اليوم الأربعاء اللجنة القومية للآثار المستردة برئاسة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وعضوية كل من الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، وقيادات كل من وزارات الآثار والخارجية والداخلية والعدل والجهات الأمنية والرقابية والسيادية بالدولة.

وذلك لمناقشة المحاور الأساسية التي سيناقشها الوفد المصري الأثري السياسي القانوني مع الجانب البريطاني في اجتماع الخبراء رفيع المستوي لبحث سبل مكافحة الاتجار الغير مشروع بالآثار المصرية والحفاظ عليها، والذي من المقرر انعقاده يوم ٩ ديسمبر الجاري في العاصمة البريطانية لندن، وذلك وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الدكتور خالد العناني وزير الآثار ووزيرة الثقافة والفن والسياحة البريطانية اثناء لقائهما في أواخر اكتوبر الماضي علي هامش افتتاح وزير الآثار لمعرض كنوز الملك توت عنخ آمون.

وخلال الاجتماع أحاط شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، اللجنة بجهود وزارة الآثار في إيقاف بيع ومصادرة لوحة أثرية هامة كانت بحوزة أحد التجار بنيويورك بتصريح تصدير مزور يرجع تاريخه لعام 1970، وسوف تعود هذه اللوحة الى بلدها الأم مصر قريبًا.