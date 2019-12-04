أخبار مصر | براتب 3500 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براتب 3500 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل بإحدى شركات الاتصال بالعباسية، وذلك براتب يصل لـ3500 جنيه.

وتضمن الوظائف المطلوبة، عدد 50 خدمة عملاء اتصالات، وأن لا يتعدى عمرهم عن الـ35 عاما، وذلك براتب 3000 جنيه.

وتوفر الشركة 50 فرصة عمل في قسم التيلي سيلز، حتى 30 عاما، وذلك براتب 2800 جنيه، وحدد شروطها أن يكون مؤهل عالي والمتقدمين من الجنسين.

وتحتاج ايضا إلى 50 دعم فني اتصالات حاصلين على مؤهل عالي، وأن لا يتعدى عمرهم عن الـ35 عاما، وذلك براتب 3500 جنيه.

ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع مدير الموارد البشرية، الأستاذ مصطفى مجدي 01140258608.

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وفيي ذات الإطار، وفرت وزارة القوى العاملة، العديد من فرص العمل، بإحدى المطاعم الخاصة بالزمالك وذلك براتب 3000 جنيه.

وجاءت الوظائف المطلوبة، 200 عضو حاصلين على مؤهل متوسط وفوق المتوسط، حتى سن 28 عاما، وذلك براتب يبدأ من 2400 جنيه لـ3000 جنيه، ويشترط المطعم التحدث باللغة الإنجليزية.

ويحتاج المطعم 200 فرد باريستا حاصلين على مؤهل فوق المتوسط، خبر سنة ويشترط اللغة الإنجليزية.

كما يطلب 200 فرد للعمل بوظيفة الدليفري، ويكون لدية دراجة نارية وذلك براتب 2000 جنيه.

ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع مدير الموارد البشرية الأستاذة رغدة أحمد حسين 27361335.

