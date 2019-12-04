أخبار مصر | Watch it.. منصة مصرية للحفاظ على تراث ماسبيرو

وجاء إطلاق المنصة، للحفاظ على أرشيف التليفزيون المصري، وعدم السماح بمزيد من الإهدار أو السطو أو القرصنة على أى من المواد الفنية أو المحتوى الإبداعى الذى يملكه التليفزيون المصرى، أو يتم تسجيله وتصويره بمدينة الإنتاج الإعلامى.

ويعد الفارق بين تلك المنصات والقنوات التلفزيونية أن المنصات الإلكترونية تسمح باستيعاب محتوى أكبر بآلاف المرات، وذلك يساعد في زيادة فرص العمل الجاد وفتح نوافذ جديدة لكل الزملاء في الوسط الإعلامي.

وكما أن المنصة تسعى دائما للحصول على الكثير من الحقوق الإعلامية في مجالات مختلفة ومن أجل دوام متعة المشاهد.