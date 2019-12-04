أخبار مصر | Watch it.. منصة مصرية للحفاظ على تراث ماسبيرو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Watch it.. منصة مصرية للحفاظ على تراث ماسبيرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقتحمت منصة watch it الرقمية، التى أطلقتها مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنافسة العالمية بين المنصات الرقمية.
وجاء إطلاق المنصة، للحفاظ على أرشيف التليفزيون المصري، وعدم السماح بمزيد من الإهدار أو السطو أو القرصنة على أى من المواد الفنية أو المحتوى الإبداعى الذى يملكه التليفزيون المصرى، أو يتم تسجيله وتصويره بمدينة الإنتاج الإعلامى.
ويعد الفارق بين تلك المنصات والقنوات التلفزيونية أن المنصات الإلكترونية تسمح باستيعاب محتوى أكبر بآلاف المرات، وذلك يساعد في زيادة فرص العمل الجاد وفتح نوافذ جديدة لكل الزملاء في الوسط الإعلامي.
وكما أن المنصة تسعى دائما للحصول على الكثير من الحقوق الإعلامية في مجالات مختلفة ومن أجل دوام متعة المشاهد.