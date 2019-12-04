أخبار مصر | "Watch it".. منصة عالمية تنافس بعروض حصرية لأول مرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "Watch it".. منصة عالمية تنافس بعروض حصرية لأول مرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حماية حقوق الملكية الفكرية
واتجهت المنصة منذ فترة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى، فلا تجده متاحا على منصات مجانية بالجودة الفائقة المطلوبة للمشاهد الحديث، بعدما تقدمت طرق المشاهدة من خلال التلفزيونات الذكية أو الهواتف الذكية، لتجده متاحا على منصات رقمية متخصصة، ولذا كان الاتجاه إلى حماية حقوق المحتوى الدرامي المصري بإنشاء تلك المنصة الرقمية الجديدة لنقوم بجزء من دورنا في تحديث طرق تقديم المحتوى للمشاهد.
فرص جديدة للمنتجين المحليين والعالميين
وتتطلب المنصة إنتاج غزير من المنتجين المختلفين لضمان التجدد الدائم وهو أيضا ما سيقوم بتنشيط سوق الإنتاج ويخلق فرصا جديدة للمنتجين المحليين والعالميين لوضع المحتوى الخاص بهم على المنصة من خلال اتفاقات تجارية وليس ذلك فحسب، ولكن أيضا تشجع الأجيال الجديدة من المنتجين للأعمال الرقمية أو الديجيتال لتقديم إنتاجهم أيضا.
ويعد الفارق بين تلك المنصات والقنوات التلفزيونية أن المنصات الإلكترونية تسمح باستيعاب محتوى أكبر بآلاف المرات، وذلك يساعد في زيادة فرص العمل الجاد وفتح نوافذ جديدة لكل الزملاء في الوسط الإعلامي.
شوف أكتر
وكما أن المنصه تسعى دائما للحصول على الكثير من الحقوق الإعلامية في مجالات مختلفة ومن أجل دوام متعة المشاهد، وأنهى كلمته باستخدام شعار المنصة الجديد ليقول "Watch iT.. شوف أكتر".
وتعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هي المالكة والمشاركة في مجموعة قنوات "أون" و"الحياة" و"دي إم سي" و"سي بي سي"، وذلك من ضمن شركات المجموعة التي تقدم خدمات إعلامية مختلفة من خلال وسائط تقليدية وحديثة مختلفة.