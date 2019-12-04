أخبار مصر | "Watch it".. منصة عالمية تنافس بعروض حصرية لأول مرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "Watch it".. منصة عالمية تنافس بعروض حصرية لأول مرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد منصة watch it من المنصات الرقمية التي أطلقتها مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تقدم خدمة خاصة ومتميزة وذلك من خلال التعاون مع معظم شركات إنتاج المحتوى العالمية سواء مسلسلات أو أفلام أو القنوات المتخصصة في مختلف الأنواع من المحتوى المميز سواء درامي أو رياضي أو ترفيهي، لتحلق نحو العالمية.

حماية حقوق الملكية الفكرية

واتجهت المنصة منذ فترة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى، فلا تجده متاحا على منصات مجانية بالجودة الفائقة المطلوبة للمشاهد الحديث، بعدما تقدمت طرق المشاهدة من خلال التلفزيونات الذكية أو الهواتف الذكية، لتجده متاحا على منصات رقمية متخصصة، ولذا كان الاتجاه إلى حماية حقوق المحتوى الدرامي المصري بإنشاء تلك المنصة الرقمية الجديدة لنقوم بجزء من دورنا في تحديث طرق تقديم المحتوى للمشاهد.

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