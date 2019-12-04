أخبار مصر | طلاب المنصورة يلتقطون صور تذكارية بزي "حواس" أمام الأهرامات.. (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلاب المنصورة يلتقطون صور تذكارية بزي "حواس" أمام الأهرامات.. (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص طلاب جامعة المنصور على ارتداء زي موحد عليه صورة الدكتور زاهي حواس، وذلك أثناء لقائهم به أمام أهرامات الجيزة، صباح اليوم، كما حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية، والصور بطريقة السيلفي مع حواس عالم المصريات الأشهر ووزير الآثار الأسبق.

وجاء ذلك على هامش الفعالية التي نظمها مركز زاهي حواس للمصريات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، وهي عبارة عن محاضرة أمام هرم خوفو لطلاب جامعة المنصورة؛ في إطار الأنشطة التي يقدمها المركز لطلاب الجامعات، وشرح حواس للطلاب جميع الأدلة التي ثبت ان الفراعنة هم بناه هرم خوفو، وأن تمثال أبو الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، وبطلان الادعاءات التي تقول ان هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أى دليل علمي على الإطلاق، ولدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبو الهول تبين أن "أبو الهول" صخرة صماء لا يوجد أسفلها أى ممرات.

وقال حواس أنه قام بإعادة تنظيف هذا السرداب، وكان أهم ما عثر عليه بداخله جزءا من رداء الرأس الخاص بأبو الهول، أما السرداب الثاني فإنه يوجد بالجانب الشمالي من التمثال، ولا يمكن رؤيته الآن، حيث تم إغلاقه بواسطة الاثرى الفرنسي «بارثر» ويتردد حتى الآن انه يحتوى على كنوز وآثار.