أخبار مصر | فرج عامر: مبادرة دعم الحكومة لقطاع الصناعة بـ100 مليار جنيه أمام البرلمان الأسبوع المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: مبادرة دعم الحكومة لقطاع الصناعة بـ100 مليار جنيه أمام البرلمان الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمبادرات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتنشيط قطاع الصناعة فى مصر بالتعاون مع البنك المركزى لضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصرى، خاصة انطلاق مبادرة لتمويل الأنشطة الصناعية "الصناعات القائمة حاليا وتسعى للتوسع أو صناعات جديدة " بـ100مليار جنيه وفائدة 10% متناقصة.

وقال عامر، إن لجنة الصناعة بمجلس النواب سوف تناقش هذه المبادرة خلال اجتماعاتها الاسبوع المقبل، مُعلنًا تأييده لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى التى أكد فيها أن دعم قطاع الصناعة يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا القطاع لأنه قاطرة النمو فى مصر.

وطالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بتنفيذ رؤية لجنة الصناعة بمجلس النواب لمواجهة جميع المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة، مؤكدًا أن الصناعة المصرية هى عصب الاقتصاد المصرى وأن مواجهة المشكلات والتحديات الكبيرة التى تواجه هذا القطاع سيكون له اثاره الايجابية الكبيرة خاصة فيما يتعلق بالعمل على تنفيذ توصيات لجنة الصناعة بمجلس النواب بالتوجه نحو تخصيص صناعات مصرية تكون لمصر ميزات نسبية فيها مثل صناعات الادوية والغزل والنسيج والصناعات الزراعية والغذائية لتصدير منتجاتها لمختلف الأسواق العالمية خاصة الأسواق العربية والافريقية.