أخبار مصر | العناني: المعارض الخارجية جتذبت شعوب العالم.. وهذا عدد زوار معرض لندن

ن الدور الذي تلعبه المعارض الخارجية في تنشيط حركة السياحة الثقافية إلى مصر هو دور هام، ويلفت النظر لمصر حيث أن معرض الملك كنوز توت عنخ آمون على سبيل المثال، والذي زار حتى الآن ثلاث دول هي أمريكا وفرنسا والآن يعرض في العاصمة البريطانية لندن يضم مجموعة صغيرة جدًا من كنوز الملك الشاب الموجودة في مصر التي يصل عددها إلى أكثر من ٥٤٠٠ قطعة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي على شرف الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بحضور عالم المصريات الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة، ومنير فخري عبد النور وزير السياحة الأسبق، وعدد من سفراء الدول الأجنبية في مصر والشخصيات العامة.

وأضاف العناني أن المعرض المكون من عدد قليل جدًا من كنوز الملك الشاب شجع الشعب الأمريكي والفرنسي والبريطاني وجميع شعوب العالم على زيارة مصر لرؤية باقي كنوز الملك الشاب والتعرف على حضارتها العريقة والفريدة، موضحًا أنه طبقا للإحصائيات التي أجرتها الشركة المنظمة للمعرض فإنه حتى الساعات الأخيرة قبيل الافتتاح الرسمي للمعرض تم بيع 300.000 تذكرة وهو رقم يفوق عدد التذاكر التي تم بيعها قبل الافتتاح الرسمي للمعرض في محطته الثانية بالعاصمة الفرنسية باريس الذي حقق أكثر من 1.4 مليون زائر.

وخلال الندوة استعرض الدكتور خالد العناني الاكتشافات الأثرية وعدد من الافتتاحات والمشروعات الأثرية التي نفذتها وزارة الآثار في الفترة الأخيرة في مصر، وأشار الوزير إلى أن قطاع الآثار يلقى دعمًا استثنائيًا من القيادة السياسية والحكومة المصرية، حيث أن مصر تتفرد وسط العالم بآثارها، وقدم شرحًا لعدد من الاكتشافات الأثرية الأخيرة وطبيعتها وتاريخها وأهميتها، لاسيما المشروعات الأثرية التي تم افتتاحها مؤخرًا مما ينعكس بالإيجاب في الترويج لمصر خارجيًا، مشيرًا إلى الدور الذي تلعبه هذه الافتتاحات والاكتشافات أيضًا في رفع الوعي الأثري لدي أبناء الشعب المصري وخاصة الأطفال والشباب.

والمشروعات القومية الجارية مثل مشروع ترميم قصر البارون والذي من المقررافتتاحه خلال شهر ديسمبر الجاري وتحويله الى معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس، بالإضافة إلى افتتاح العديد من المتاحف الوطنية مثل متحف سوهاج القومى بحضور رئيس الجمهورية، ونوه للأعمال الجارية من تطوير المتحف القومي للحضارة المصرية وافتتاح عدد من قاعاته خلال الأشهر القليلة القادمة ونقل المومياوات الملكية إليه في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير، بالإضافة إلى المضي قدمُا في إنشاء المتحف المصرى الكبير، والذي يعتبر عند افتتاحه هدية مصر للعالم.