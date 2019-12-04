شكرا لقرائتكم خبر عن «شهامة نادرة».. أهالي قرية بالدقهلية يجمعون ثمن سيارة احترقت بشابين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لفتة إنسانية، جمع أهالي قرية ميت الكرما، التابعة لمركز طلخا، ثمن سيارة احترقت بشابين وتوفيا بداخلها بعدما استأجروها لقضاء حوائجهم، بعدما قال شيخ المسجد إن «الدين في رقبتهم ليوم الدين».

وكانا الشابين «حاتم حمدي» و«عمر عبدالعزيز» من أبناء القرية، استأجروا سيارة وسافروا بها إلى شرم الشيخ، للحصول على شهادات خبرة من الفندق الذي كانا يعملان به للالتحاق بعمل آخر، إلا أنهما لقيا مصرعهما في الطريق، بعد اشتعال السيارة وهما بداخلها.

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أهالي قرية يجمعون ثمن سيارة مستأجرة احترقت بشابين

وقال خالد الهادى، أحد شباب القرية: «شكّل الأهالي لجنة تضم الشيخ متولي صبحي، والشيخ محمد محمود، والشيخ يوسف وفا، والشيخ محمد العوامي، الشيخ عادل عكاشة، الحاج سعد أبوعلى، وصبري الجيوشي وأنا، لجمع تبرعات بقيمة السيارة والتي تتخطى قيمتها 200 ألف جنيه، وهى ملك لثلاثة أشخاص اشتروها بالقسط لتأجيرها لتحسين ظروفهم المعيشية ومازال عليها أقساط».

وأضاف: «وجدنا تكاتف ومشاركة من الجميع سواء من أبناء القرية المقيمين بها أو المسافرين بإيطاليا، ووجدنا تفاعل من الجميع وفوضنى الأهالي في جمع التبرعات وبالفعل جمعنا خلال 35 ساعة فقط مبلغ 329 ألف و650 جنيه وهو أزيد من ثمن السيارة، وشاهدت تنافس في البذل والعطاء من الرجال والنساء وحتى الأطفال».

أهالي قرية يجمعون ثمن سيارة مستأجرة احترقت بشابين

وتابع: «قمنا بسداد قيمة السيارة وفق ما حددته شركة التأمين في حضور المحامين من الطرفين والمبلغ المتبقي معنا سنأخذ رأي أهالي القرية في أن نوزعه على أسرتي الشابين أو أن نهدي لهما عمرة أو نوجهه لأحد أبواب الخير الأخرى».

فيما قال الشيخ محمد محمود، من أبناء القرية: «قيمة السيارة دين في رقبة الميت حتى يسدد فالشابين أجروا السيارة من مكتب تأجير وهي كانت أمانة لديهم، ولما احترقت أصبح هذا دين على الميت وأهل الموفين لن يقدروا على السداد، وبمجرد وقوفنا في المسجد وأكدنا أن قيمة السيارة دين رقبتهما في القبر».