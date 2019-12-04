شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم سوهاج: التحقيق في واقعة تصوير طالب لأربعة مدرسين ونشر فيديو «فاضح» لهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أنها بدأت تحقيقا موسعا بمعرفة الشؤون القانونية في المديرية، في واقعة قيام طالب بمدرسة ثانوى بمركز البلينا بتصوير 4 مدرسين بالمدرسة وعمل فيديو لهم عليه أصوات مخله، ونشره على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، فيما تقدم المدرسين الأربعة ببلاغ إلى مركز الشرطة إنتهى بالتصالح عقب ضبط الشرطة للطالب.

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وقال الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج لـ«المصري اليوم» إنه، تم إحالة الواقعة بكافة ملابساتها للتحقيق بمعرفة لجنة من الشؤون القانونية بالمديرية، مؤكدا أنه سيتم تطبيق لائحة الإنضباط المدرسي على الطالب عقب الإنتهاء من التحقيق، في ضوء اللوائح المنظمة لسير العملية التعليمية.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد وائل مراد، مأمور مركز شرطة البلينا، بتقدم 4 مدرسين بمدرسة أولاد عليو الثانوية بدائرة المركز، ببلاغ ضد طالب بالمدرسة يتهمونه بتصويرهم وبث فيديو لهم على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، بعد تركيب أصوات مخلة على الفيديو، مما تسبب لهم في حرج شديد وسط أسرهم ومعارفهم.

وتمكنت مباحث مركز البيلنا بإشراف اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، من تحديد الطالب وضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بقصد المزاح، وأرشد عن الهاتف المستخدم، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7622 لسنة 2019 إداري مركز شرطة البلينا، وأنتهى الأمر بالتصالح أمام النيابة، بين الطالب والمدرسين الأربعة.