شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقوب في جدار الأحزاب المصرية».. تجربة شابة تسلط الضوء على «أزمات السياسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استطاع الكاتب الصحفي علاء عصام توصيف ازمة الحياة الحزبية بشكل شامل من خلال كتابه الأول «ثقوب في جدار الأحزاب المصرية» ولم يكتفي فقط بالحديث عن الازمات والتي لخصها في 9 فصول بل وضع حلول مختصرة لتجاوز هذه الازمات، كبداية لنقاش واسع لأصلاح الحياة الحزبية والسياسية بشكل عام

ويعتبر هذا الكتاب الوحيد الذي يتحدث عن ازمة الاحزاب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والقي الضوء حول كواليس اجتماعات شباب ثورتي يناير ويونيو مع قيادات جبهة الإنقاذ، إلى جانب بعض الاسرار والكواليس وتفاصيل الاحداث التي كان شريكا فيها باعتباره احد قيادات الثورتين.

ويري المؤلف في الفصل الاول بعنوان الازمة الثقافية أنه من الصعب ان يتفاعل المواطنين مع الاحزاب و40 % من الشعب يعاني من الاميه ونسبه أخرى كبيرة تعاني من الامية الثقافية بسبب تردي الوضع الثقافي في مصر بسبب نظام التعليم القائم على التلقين والحفظ والذي يخاصم الفكر النقدي حسب وجهة نظر الكاتب.

وأكد الكاتب على ان سيطرة الفكر القبلي والعشائري والعصبي على عقل ملايين المصريين عائق امام الاحزاب حيث يخرج المواطنين لانتخاب اقاربهم وكبار زعماء عائلاتهم في الانتخابات البرلمانية والمحلية وهو الامر الذي يضعف فرص الحزبيين في الفوز في الانتخابات كما ان بعض الاحزاب تضطر لترشيح كبار العائلات على قوائمهم لضم عدد كبير من النواب لهم وذلك على الرغم من ان هؤلاء النواب ليسوا مرتبطين فكريا ببرنامج الحزب وتاريخه ومواقفه وهو الامر الذي يؤثر على اداء هذه الاحزاب في البرلمان ويضعف من التزام نوابه بموقف الحزب والذي يصدر عن هيئاته التنظيمية

والقي «عصام» الضوء على الاختلاف الكبير بين مناخ الديمقراطية في اوروبا وبين مصر حيث يري المؤلف ان الصراع بين الاقطاعيات في اوروبا ومنع الامراء حرية التجارة بين المقاطعات ووضع قيود كبيرة عليها في ذات الوقت الذي ظهرت فيه الثورة الصناعية في اوروبا ما اضطر كبار المنتجين أن يدعموا المفكرين في ثورتهم على تحكم الكنيسة والامراء في المواطنين واصبح كبار التجار والراسمالين متحالفين مع المفكرين الداعين للفكر الليبرالي مما ساهم في تقدم اوروبا والتاسيس لمجتمع ديمقراطي راسمالي يدعم حرية التجارة وحق المواطن في الانتخاب والتعبير عن رايه بحرية كاملة ويؤسس احزاب سياسية تتنافس فيما بينها، بينما مصر ودول الشرق بشكل عام كانت مستهلك لمنتجات الدول الصناعية الكبري فظل كبار رجال الاعمال فيها متحالفين مع الحكام على عكس رغبة واحلام وطموح مفكرين الشعب في التاسيس لمجتمع ديمقراطي حداثي تنمو فيه احزاب قوية.

ويقول على الدين هلال استاذ العلوم السياسية والمتخصص في شؤن الاحزاب ووزير الشباب السابق وهو كاتب مقدمة الكتاب تعليقا على الفصل الاول حيث اشاد بتجربة الكاتب قائلا: «الرأي الذي قاله المؤلف هو نفس الرأي الذي تبناه أباء الفكر الليبرالي في مصر من أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد وقاسم أمين والدكتور طه حسين والدكتور محمد حسين هيكل وعباس محمود العقاد” الذين وجهوا سهام النقد إلى القيم الثقافية والتفسيرات الدينية الشائعة، فمن المعترف به ان الديمقراطية ليست مجرد دستور وقوانين ومؤسسات إجراءات فقط، وإنما هي نسق من القيم والمعتقدات المرتبطة بالعقلانية والحرية والمساواة والتسامح وهو ما يسمى بتعبير الثقافة الديمقراطية

ووجه الكتاب سهام النقد في الفصل الثاني بعنوان: «النقد الذاتي» للأحزاب العائلية واحزاب الشركات التي يؤسسها رجال اعمال ويديروها بنفس اسلوب ادارة الشركات، كما وجه النقد للاحزاب اليسارية التي تحالفت مع جماعة الاخوان الارهابية في الانتخابات عام 2011 وابرزها حزب الكرامة.

ويري المؤلف في الفصل الثالث بعنوان: “هزيمة الإعلام الحزبي” ضرورة إصلاح منظومة الإعلام الحزبي والتي تعد أحد أدوات الأحزاب الأساسية للوصول للمواطنين ومناقشة مشاكلهم وقضاياهم ومراقبة الحكومة في أن واحد، وأضاف أن تراجع الصحافة الورقية أثر بشكل كبير على الصحافة الحزبية وجعلها لا تؤثر على المواطن، كما أن الاحزاب لم تستطع ان تساير الواقع وتنشئ قنوات إعلامية مؤثرة لضعف قدرتها على الإنفاق.

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وأنتقد الكاتب أداء الوزراء ونواب الوزراء من الشباب الحزبيين والذين تم اختيارهم من الاحزاب وجبهة الانقاذ في الفصل الرابع بعنوان «الممارسة السياسية الرخوة»، وقارن الكاتب بين اداء الوزراء الحزبيين ما قبل ثورة يوليو مثل زعماء احزاب الوفد والاحرار الدستوريين والوطني الديمقراطي وبين اداء الوزراء الحزبيين بعد ثورتي يناير ويونيو، حيث يري ان الاداء الاحتجاجي في الحكومة كان المسيطر على سلوك وزراء ما بعد ثورتي يناير ويونيو بينما وزراء ما قبل يوليو كانوا يمتازوا بخبرات في الحكم انعكست هذه الخبرات على قراراتهم وعملهم في الحكومة وجعلت الشعب ينتخب حكومات الوفد باغلبية كاسحة.

وأشار الكاتب في الفصل الخامس إلى أن الأحزاب تعاني من أزمة مالية حادة تجعلها غير قادرة على الإنفاق على الإنتخابات أو الأنشطة الحزبية المختلفة، وطالب بتعديل قانون الأحزاب للسماح بممارسة نشاط اقتصادي للاحزاب إلى جانب تقديم الدولة الدعم للأحزاب حسب نسب تمثيلها في البرلمان، وعكف المؤلف في الفصل السابع على شرح أسباب عزوف الشباب عن العمل الحزبي، ويرى أن هناك ثمة أسباب عديدة وراء ذلك أبرزها غياب ثقافة العمل التطوعي عن المجتمع والأمية الثقافية التي يعاني منها الشباب إلى جانب المعاناة الاقتصادية التي تحول بينه وبين أي عمل أو نشاط حزبي حيث يقضي أغلب وقته في العمل وأحيانا يعمل في مهنتين ليلبي مطالب أسرته ويحقق جزءًا بسيطًا من أحلامه.

وركز الكاتب خلال الفصل السادس على خطورة تداخل العمل النقابي مع العمل الحزبي ودور الإخوان وبعض الأحزاب الدينية في تدمير النقابات واستغلالها في أغراض سياسية بعيدة كل البعد عن الغرض الأساسي التي تأسست من أجلها النقابات، كما كانت الجماعات الدينية تحشد من النقابات لدعم قيادتها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

واقترح الكاتب الفصل بين العمل الحزبي والنقابي، وأن تكون النقابة فقط مكانًا للمطالبة بحقوق أبناء المهنة وتدريبهم وتطوير أدواتهم المهنية، وأكد من خلال الكتاب على حق الحزبيين الترشح في انتخابات النقابة بصفتهم النقابية وليست الحزبية، وأن يقتصر دور الحزب في الدفاع من خارج النقابة عن حقوق أبناء المهنة وليس من حق الحزب أن يوجه أعضاء النقابة في الانتخابات، ورفض أن يقوم قائد نقابي حزبي باستغلال أعضاء النقابة في الانتخابات النيابية أو الرئاسية لفوز مرشح الحزب مثلما كان يفعل قادة جماعة الإخوان «الإرهابية».

واتهم المؤلف قيادات العمل الحقوقي بأختراق الاحزاب والحياة السياسية لتحقيق مصالح القوي الخارجية وذلك خلال «الفصل الثامن» بعنوان إحلال الحقوقيين محل الحزبيين خطة استعمارية، كما اشار إلى الدعم الذي تلقته الحركات الثورية ومن بينها 6 ابريل والاشتراكيين الثوريين من المنظمات الممولة العالمية لتحقيق الفوضي الخلاقة.

كما انتقد الكاتب نفسه عندما استخدم هتاف «يسقط حكم العسكر»

واكد أن هذا الهتاف يخدم الاخوان وليس مصر، معقبا أن اصحاب المعاشات ،قاموا بتلقينه درسا لن ينساه عندما استخدم هذا الهتاف في احد مظاهراتهم في عام 2011 ورفضوا هذا الهتاف وقاموا بالانفعال عليه بالصراخ والسباب ثم عفوا عنه عندما اعتذر، واقتنع بأن القوات المسلحة هي درع مصر ولا يصح الهتاف ضد الجيش لا سيما وانهم لم يتحالفوا مع الإخوان مثلما كان يعتقد الكاتب في نفس العام، ونجح الإخوان بنسبة كبيرة لإيمان الشارع المصري بهم في هذا الوقت ثم قام الشعب بالانقلاب عليهم عندما كشفهم في عام 2013 وثار ضدهم.

ويقول المؤلف: «تداول السلطة في هذا المناخ هو أمر في غاية الصعوبة، وأن هذا المناخ لا يسمح لتأسيس لمجتمع ديمقراطي، وطالب الاحزاب بالدخول في حوار مع السلطة والحكومة لنشر الفكر الحداثي في مناهج التعليم وفي المجتمع من خلال الإعلام والفنون والثقافة ،لكى يصبح الإنسان قادرا على تقييم الأمور بشكل نقدي ،ويصبح على قدر كبير من الوعي،ويكون اكثر إيمانا بالأحزاب ودورها في الرقابة والتشريع ووضع السياسات مثلما هو متاح في كل دول العالم

وطالب الكاتب الصحفي علاء عصام الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح المجال العام امام المفكرين التنويريين وقادة الاحزاب في الاعلام والمؤسسات الشبابية والتعليمية لنشر الفكر التقدمي والحداثي وإنقاذ المجتمع من الافكار الظلامية، كما طالب الدولة بتفعيل الدستور وإلغاء كافة الاحزاب الدينية

وفي أخر فصول الكتاب عرج الكاتب إلى التحولات الفكرية في برامج ومواقف الاحزاب التقليدية القديمة مثل حزبي «الوفد والتجمع»، كما تحدث في ذات الفصل عن العوائق التشريعية التي ستؤثر بالسلب على الاحزاب في الانتخابات النيابية والمحلية المقبلة واهمية مواجهتها. ويصدر الكتاب عن دار المعارف المصرية وينتمي مؤلفه لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي واحد قيادات اتحاد شباب الثورة وهو الكيان الذي تاسس عقب ثورة يناير كما كان عضو مؤسس في كيان شباب جبهة الانقاذ هو الكيان الذي تاسس قبل ثورة 30 يونيو للاطاحة بالرئيس الاخواني محمد مرسي واصبح المؤلف حاليا عضو مؤسس في تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين والتي تتالف من 25 حزب سياسي وعدد من الشباب السياسيين وتستهدف تنمية الحياة السياسية وكان له مشاركات عديدة في مؤتمرات الشباب وتحدث امام الرئيس السيسي في جلسة بعنوان الهوية المصرية بمؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة.