شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تتواصل بـ«الفيديو» مع المصريين المُقيمين في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءاتها مع المصريين بالخارج، في ثاني لقاء ضمن سلسلة «اسأل واقترح لايف مع وزيرة الهجرة»، للتواصل المباشر مع المصريين بالخارج، وتلقي مقترحاتهم وحل مشكلاتهم.

وأعربت «مكرم»، عن سعادتها باللقاء الثاني مع المصريين بالخارج بالدول التي يتواجدون بها، بعد أن استهلتها بالمملكة العربية السعودية، واليوم من الأردن، مشيرة إلى أن السلسلة تهدف للتواصل مع المصريين بالخارج بشكل مباشر، بشتى الطرق عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإليكترونية والبريد الإليكتروني والهواتف والخطوط الساخنة وغيرها، لحل مشكلاتهم وتلقي مقترحاتهم، مضيفة أن الوزارة تعمل جاهدة على متابعة المصريين بالخارج ونجاحاتهم وتلبية احتياجاتهم، والوقوف إلى جانبهم في أي أزمة.

ومن جانبه، تحدث السيد طارق خضر، أحد أبناء الجالية المصرية في الأردن، عن المهن التي تم غلقها أمام المغتربين هناك، والتي تبلغ ٢٨ مهنة، وفي هذا الصدد طالبت الوزيرة المواطنين بتسجيل هذه المهن، والمتضررين من القرار ومحافظاتهم؛ لنتمكن من دراسة ما يمكن تقديمه للشريحة المتضررة.

كما تناول أيضا ملف التأمين الصحي وارتفاع تكلفة العلاج في الأردن للوافدين، مطالبًا بمحاولة إيجاد حلول؛ حرصا على حياة الكثير من المرضى، ومراعاة لأحوال العمالة المصرية البسيطة هناك.

وفي سياق متصل، استعرض الدكتور محمد سامي، الشرائح المختلفة للمواطنين المصريين بالأردن، موضحا أنها تتألف من العمالة البسيطة والمهنيين إضافة إلى الكوادر المتوسطة من الأطباء والمهندسين، وأخيرا الأجيال الجديدة من أبناء الجيلين الثاني والثالث، وكذلك الأسر المصرية الأردنية المشتركة.

Advertisements

كما استعرض السيد ابراهيم سلامة ملف الوظائف المغلقة؛ مؤكدًا أن هذا النظام يسري على كافة الجنسيات المتواجدة في الأردن، مناشدًا الجالية المصرية بالتعجيل بتصويب أوضاعها، وبدورها أكدت وزيرة الهجرة أهمية تصويب أوضاع العمالة المصرية في الأردن، مشيرة إلى أن السفارة المصرية في الأردن ناشدت المصريين بالمملكة كثيرا؛ لتصويب الأوضاع لعدم التعرض لمشاكل وأزمات.

كما استعرض سلامة، ملف تجديد رخصة القيادة، موضحا أن هناك شروطًا كثيرة من الممكن أن تصعب على العمالة المصرية تنفيذها.

ومن جانبه، أكد حسين الحسيني مراسل التليفزيون المصري ولعدة صحف، أن الجالية المصرية تعامل معاملة رائعة من السلطات الأردنية، موضحا أن غلق الوظائف جاء لتوفير فرص عمل للأشقاء بالأردن، بعد ارتفاع نسبة البطالة بينهم، فيما تشكل العمالة المصرية تمثل نسبةكبيرة من العمالة في الأردن، مؤكدا على اهمية التوعية، بداية من مغادرة المغترب أرض مصر، وتثقيفه قانونيا، موضحا أهمية العمل بنفس المهنة المسجلة بالعقد.

وكان رابع المتحدثين، الدكتور رشدي اللبان، مصري مقيم في الأردن منذ 40 عامًا، وشغل منصب مدير تنفيذي للبنك الأهلي الأردني، ويقوم بتدريب الأردنيين بالبنك المركزي الأردني، وتاهيلهم لسوق العمل، والذي أشاد بجهود وزيرة الهجرة لرعاية المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم، مطالبا بتوعية المصريين بالأردن بالقوانين الأردنية؛ حتى لا يتعرضوا للمخالفات والعقوبات التي من الممكن أن تصل للحبس.

كما أجابت السفيرة نبيلة مكرم على الاستفسارات التي وردت عبر الصفحة الرسمية بالفيسبوك «Moemigegy»، في التعليقات الخاصة بفيديو البث المباشر، والتي تمثلت في إمكانية اصطحاب أحد العاملين لزوجته بالأردن، والتصويت الإلكتروني خلال فترة الانتخابات.

وفي ختام اللقاء، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بهذا اللقاء مؤكدة أن المصريين عزوة في الخارج والداخل، وأننا نبذل كل الجهود الممكنة للتواصل الدائم مع المصريين بالخارج، مضيفة أن لقاء اليوم، يأتي لمعرفة مشاكل وأفكار ومقرحات المصريين في الأردن، مؤكدة أن مصر قوية بشعبها، وأن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما ما يرجع الفضل بعد ربنا لشعب مصر، وأنها فخورة بالنماذج التي تحدثت إليها في لقاء اليوم، كما وعدت المصريين بالخارج أن تعمل جاهدة لتنفيذ كافة طلباتهم، ومؤكدة أيضا أهمية التوعية سواء من مصر قبل السفر أو في الأردن الشقيق.

ومن جانبهم، وجه المشاركون في الفيديو كونفرانس الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على كل ما يجري من تنمية على أرض مصر مثمنين مبادرة «اسال واقترح لايف»، مقدمين الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على كل الجهود المبذولة لرعاية المصريين بالخارج وأيضا السفير المصري بالأردن على جهوده مع الجالية المصرية، متمنيين أن يكونوا خير مثال لمصر والمصريين بالأردن، وداعين إلى زيادة التعاون مع الجانب الأردني في كافة المجالات، معربين عن سعادتهم بهذا التواصل.