وزير التعليم يلتقى سفير سنغافورة بالقاهرة لبحث التعاون بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، سفير سنغافورة بالقاهرة، دومينيك جوه، وذلك بديوان عام الوزارة. حضر اللقاء الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة نيرمين النعمانى، مستشار الوزير للتعاون الدولى، والوفد المرافق لسفير دولة سنغافورة. وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات فى مجال التعليم العام والفنى من خلال تبادل المناهج والخطط الدراسية والمواد التعليمية بهدف تطوير التعليم. Advertisements وأكد الدكتور طارق شوقى، على العلاقات الوطيدة التى تربط بين البلدين والتعاون فيما بينهما وتبادل الخبرات، معربًا عن ترحيبه بالتعاون مع دولة سنغافورة فى تطوير النظام التعليمي. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة أوجه الاستفادة من الخبرات فى مجال التدريب وخاصة فيما يتعلق بتجربة مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضة (STEM schools) بمصر وأكاديمية المعلمين بسنغافورة. من جانبه، أكد سفير سنغافورة بالقاهرة، دومينيك جوه، حرص دولة سنغافورة فى التعاون مع مصر فى مجال التعليم العام والفنى، وعرض تجربة سنغافورة فى مجال الصناعات الصغيرة وربط التعليم الفنى بالبيئة وتطوير ورش التدريب العملي.

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