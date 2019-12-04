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وزيرة الثقافة ورئيسة القومى للمرأة يفتتحان الملتقى الثانى للمبدعات العربيات بدار الأوبرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت منذ قليل الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، الملتقي الثاني للمبدعات العربيات " والذي ينظمه المجلس الأعلي للثقافة وديوان أهل القلم في  بيروت ، بمشاركة هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وذلك بمسرح الهناجر ، بدار الأوبر .

 

وسيتضمن الملتقى  تكريم عدد من المبدعات اللاتي أسهمن بدور مهم وملموس في الشأن العام على الساحة العربية في المجالات المتعددة .

 

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وسيلقي الكلمات الأفتتاحية  كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، الدكتورة سلوى الأمين عن ديوان أهل القلم، وتلقي كلمة اللجنة المنظمة الكاتبة هالة البدري .

    

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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