شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة ورئيسة القومى للمرأة يفتتحان الملتقى الثانى للمبدعات العربيات بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت منذ قليل الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، الملتقي الثاني للمبدعات العربيات " والذي ينظمه المجلس الأعلي للثقافة وديوان أهل القلم في بيروت ، بمشاركة هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وذلك بمسرح الهناجر ، بدار الأوبر .

وسيتضمن الملتقى تكريم عدد من المبدعات اللاتي أسهمن بدور مهم وملموس في الشأن العام على الساحة العربية في المجالات المتعددة .

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وسيلقي الكلمات الأفتتاحية كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، الدكتورة سلوى الأمين عن ديوان أهل القلم، وتلقي كلمة اللجنة المنظمة الكاتبة هالة البدري .