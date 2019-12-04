شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة ورئيسة القومى للمرأة يفتتحان الملتقى الثانى للمبدعات العربيات بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر
وسيتضمن الملتقى تكريم عدد من المبدعات اللاتي أسهمن بدور مهم وملموس في الشأن العام على الساحة العربية في المجالات المتعددة .
وسيلقي الكلمات الأفتتاحية كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، الدكتورة سلوى الأمين عن ديوان أهل القلم، وتلقي كلمة اللجنة المنظمة الكاتبة هالة البدري .
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