شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: الرئيس السيسي أعطى دفعة كبيرة لدور مصر الرائد بالقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن البرنامج التدريبي الذي نظمته الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين لعدد 30 من الكوادر من 19 دولة أفريقيه بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يأتى فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى خلال عام 2019.

جاء ذلك في كلمة اللواء محمود شعراوى اليوم في حفل ختام البرنامج التدريبى لكوادر الإدارة المحلية الأفريقية ومن بينهم محافظين ونواب محافظين وعمد ونوابهم في دول كينيا والكونغو الديمقراطية والجابون وزامبيا وغانا وغينيا كوناكري ومالاوي ومدغشقر وجامبيا وسيراليون والكاميرون وأنجولا وسيشل والنيجر وبوروندى وجنوب السودان والسودان وموريتانيا وجزر القمر وتوجو وذلك في إطار التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

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وأشار شعراوى إلى البرنامج يعكس حرص القيادة السياسة والحكومة المصرية على تعزيز التكامل والتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة تأكيداً لانتماء مصر لمحيطها الأفريقى.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن تنظيم الدورات التدريبية لأبناء القارة الأفريقية يأتي في ضوء تنفيذ توصيات مؤتمر الحكومات والمدن الأفريقية الذى نظمته الوزارة في شهر يونيو الماضى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.