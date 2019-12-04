شكرا لقرائتكم خبر عن العيش والبسكوت بالروشتة.. أول مخبز يصرف المخبوزات بأمر الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زبائنه من المرضي يدخلون إليه حاملين معهم الأمل في إيجاد مخبوزات بالروشتة وصفها الطبيب المعالج لحالتهم وأغلبهم مرضي حساسية القمح خاصة الأطفال.

التقت "دوت مصر" بالشيف حمدي محمد ليروي لنا حكاية " المخبوزات بالروشتة " وقال أنا شيف متخصص في صناعة المخبوزات الخالية من الجلوتين لمرضى حساسية القمح، مثل الخبز العربي، وخبز الفينو والكايزر، والبيتزا والبقسماط، والبسكويت والعديد من المنتجات الغذائية الأخرى.

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وقال حمدي كنت أعمل منذ 10 سنوات شيف في مطبخ مستشفى الدمرداش جامعة عين شمس قسم الأمراض الوراثية لإنتاج المخبوزات لمرضى التمثيل الغذائي من الكبار والصغار وهي مخبوزات خاصة بهم لتعويضهم عن حرمانهم من المخبوزات العادية التي تحتوي على القمح.

وأضاف جائتنى الفكرة بعد ما شاهدت معاناة هؤلاء المرضى وقررت التفرغ لعمل مخبز يعمل علي توفير المخبوزات الخاصة بهؤلاء المرضي التي تتناسب مع طبيعة كل حالة ويأتي لنا المريض ومعه روشتة من الطبيب بها نوع الحساسية التي يعاني منها سواء حساسية قمح أو لبن أو بيض ونعمل علي إعداد المخبوزات التي يطلبها بناء علي تلك الروشتة .

وقال أحمد حسين مدير المخبز أقوم باستقبال المريض الذي يأتي للمخبز وأطلب منه بياناته والروشته الخاصة به كي أتعرف علي نوع الحساسية التي يعاني منها واسجل تلك البيانات حتي نعد له مخبوزاته التي تتناسب مع حالته وعندما يأتي لنا أي وقت نكون لدينا المعلومات الخاصة به التي تساعدنا علي توفير مخبوزاته بناء علي نوع مرضه في أي وقت .