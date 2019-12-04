شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحث مع مسئول أفريقى التعاون فى عدة مجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، في ظل إستراتيجية الدولة للإنفتاح علي إفريقيا وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الإفريقية.

جاء هذا خلال زيارة تيسيلي ماسيريباني وزير الإتصالات بمملكة ليسوتو الإفريقية، في إطار رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي وإقبال الأشقاء الأفارقة لتعزيز التعاون مع مصر.

وأوضح التراس، أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الإفريقية، و التي تربطنا بها علاقات تاريخية وثيقة، مشيرا إلي بحث المُشاركة فى مشروعات التنمية وتلبية إحتياجات الأشقاء بمملكة ليسوتو.

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كما ذكر التراس، أن وزير الإتصالات الإفريقي أبدي إهتماما بالتعاون مع الهيئة في مجالات التدريب وترشيد الطاقة الكهربائية والمياه ومحطات تحلية ومعالجة المياه، بالإضافة إلي الأرشفة الإلكترونية والتحول الرقمي والأجهزة المنزلية والتليفزيونات وأجهزة الإستقبال وغيرها، مضيفا: إتفقنا علي تبادل الزيارات ودراسة الإمكانيات المتاحة والإحتياجات ووضع خُطط زمنية للتنفيذ، وعقب تفقده معرض المنتجات المدنية والدفاعية للهيئة العربية للتصنيع وايضا خطوط إنتاج هذه المنتجات ببعض وحدات الهيئة.

وأعرب تيسيلي ماسيريباني، عن تقديره لمصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية وصاحبة الاستثمار الأكبر علي مُستوي القارة، مُشيرا إلي أننا نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر وفتح سوق للمنتجات المصرية وخاصة مُنتجات الهيئة العربية للتصنيع المُتميزة في شتي المجالات، موضحا بلاده تطلع لدعم وتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع من خلال توقيع بروتوكول للتعاون في عدة مجالات تصنيعية.