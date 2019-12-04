شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا مقار يترأس القداس الإلهى ويجتمع بكهنة الشرقية والعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، أمس الثلاثاء صلوات القداس الإلهى فى كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة أبو حماد بالشرقية، وبعد الصلاة قاد الأسقف اجتماع كهنة الايبراشية حيث استمع لتقارير عن الخدمة الكنسية في الكنائس المختلفة من وكيلى الايبراشية وقدم كل كاهن تقريرا موجزا عن خدمته والأزمات التى يمر بها وجدول احتفالات وسهرات شهر كيهك وصوم الميلاد المجيد.

فيما يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، الأربعاء، صلوات عشية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ثم يلقى عظته الأسبوعية.

الجدير بالذكر أن العظة الأسبوعية لم تكن تقليديًا كنسيًا مستقرًا، إنما أدخلها البابا شنودة على الكنيسة، منذ أن كان أسقفًا للتعليم.