الخارجية: مصر تواصل جهودها المكثفة لتعزيز العمل الأفريقى المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، أن مصر تواصل جهودها المكثفة لتعزيز العمل الأفريقى المشترك والمساهمة فى تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية. وقال السفير أحمد حافظ، عبر حسابه الرسمى بتويتر :"الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى تواصل جهودها المكثفة لتعزيز العمل الأفريقى المشترك والمساهمة فى تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، ودعم السلام والتنمية... مصر تستضيف "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" يومى 11 و12 ديسمبر 2019". الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى تواصل جهودها المكثفة لتعزيز العمل الأفريقى المشترك والمساهمة فى تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، ودعم السلام والتنمية... مصر تستضيف "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" يومى 11و 12 ديسمبر 2019. Advertisements [email protected]AswanForum@CairoPeaceKeep pic.twitter.com/m1lbhPUMTH — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي تواصل جهودها المكثفة لتعزيز العمل الأفريقي المشترك والمساهمة في تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، ودعم السلام والتنمية ... مصر تستضيف "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" يومي ١١ و١٢ ديسمبر ٢٠١٩.@AswanForum@CairoPeaceKeep pic.twitter.com/m1lbhPUMTH — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) December 4, 2019 هذا فيما تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، أعمال التطوير والتجميل والدهانات والتشجير الجارية داخل نطاق المدينة، فى إطار الاستعداد لاستضافة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر

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