شكرا لقرائتكم خبر عن نص القرار الجمهورى بالتجديد لمحافظ البنك المركزى طارق عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 609 لسنة 2019، بتجديد تعيين طارق حسن على عامر، محافظاً للبنك المصرى المركزى لمدة 4 سنوات اعتباراً من 27 -11-2019، ويعامل مالياً من حيث المرتب وبدل التمثيل معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء. نشر القرار فى الجريدة الرسمية، وذلك بعد موفقة مجلس النواب.

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