فيديو.. الحكومة تستعرض جهود مواجهة السحابة السوداء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مجلس الوزراء، فيديو حول جهود الحكومة لمواجهة السحابة السوداء، من منطلق شعار "تحويل الأزمة إلى فرصة"، وذلك من خلال وضع خطة تنفيذية للسيطرة على مصادر التلوث بالتنسيق بين الوزارات المعنية: البيئة، والزراعة، والتنمية المحلية، والداخلية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن جهود الحكومة ارتكزت على عدة محاور هى: منظومة جمع وتدوير قش الأرز، والحد من عوادم المركبات، والتحكم فى انبعاثات المنشآت الصناعية، والسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، بالإضافة إلى برامج التوعية والتدريب والإعلام، مع القدرة على المتابعة والرصد من خلال غرف العمليات المركزية.
وفيما يتعلق بمنظومة جمع وتدوير قش الأرز، أشارت الوزيرة إلى زيادة نسبة تجميع الأهالى لقش الأرز نتيجة زيادة الوعى بالأهمية الاقتصادية للقش، حيث إنه أصبح سلعة لها قيمة اقتصادية، موضحة أن نسبة تجميعات الأهالي وصلت إلى 80%، بالإضافة إلى تجميعات أخرى بالدعم المباشر وصلت نسبتها إلى 18%، أى 98% من إجمالى القش الناتج عن الحصاد.
وحول فحص عوادم المركبات، نوهت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى زيادة عدد المركبات وأتوبيسات هيئة النقل العام التى تم فحصها، ليصل إلى 38 ألف مركبة وأتوبيس نقل عام بنسبة زيادة 12% وكانت نسبة المخالف 20% مقارنة بنسبة مخالف 23% خلال نفس الفترة من العام الماضى.
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