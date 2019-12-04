شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يناقش خطوات تنفيذ «بيت مصر» بالمدينة الدولية الجامعية في باريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، اجتماعًا مع لجنة مشروع بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، لمتابعة تطور الخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروع، وكيفية الالتزام بالجدول الزمني، حيث من المقرر أن يتم البدء في الأعمال الإنشائية للمشروع سبتمبر 2020، وذلك بمقر الوزارة.

وأوضح الوزير، أهمية وجود بيت لمصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، حيث سيكون مقرًا لإقامة الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الفرنسية بباريس، فضلًا عن استضافة الباحثين والعلماء والفنانين المصريين، وكذا الباحثين من الدول الأخرى مما يسمح بالانخراط الثقافي والحضاري والابتعاد عن التطرف والعنصرية.

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وأضاف عبدالغفار أن هذا المشروع يمثل تعزيزًا لدور مصر الثقافي والتعليمي في الخارج، مشيرة إلى أنه لن يقتصر دوره على استقبال الطلبة المصريين الدراسين في فرنسا، بل يمتد ليصبح نقطة التقاء للنشاط الثقافي والحضاري المصري بباريس، بالإضافة إلى دوره المهم في تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلبة والباحثين المصريين لتوفير المسكن اللائق لهم.

جدير بالذكر أنه تم التعاقد بين جمعية بيت مصر لإنشاء مشروع «بيت مصر» بالمدينة الجامعية الدولية بباريس، ليكون مقرًا لإقامة الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الفرنسية بباريس، وذلك في إطار اتفاقية إنشاء «بيت مصر» التي تم توقيعها بين الجانبين المصري والفرنسي خلال زيارة رئيس الجمهورية لباريس أكتوبر 2017.

حضر اللقاء الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس اللجنة، والدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية، والدكتورة نفين خالد المستشار الثقافي بالسفارة المصرية في باريس، والدكتور هيثم حمزة القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي.