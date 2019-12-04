شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يشهد فعاليات افتتاح المؤتمر السنوي السادس لطب عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي السنوي السادس، الذي ينظمه قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب جامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب بالجامعة.

وفي كلمته، أكد عبدالغفار على أهمية عقد المؤتمر بشكل دوري، متمنيا أن يخرج المؤتمر بتوصيات ونتائج تساهم في ارتفاع نسب شفاء مرضى الأورام.

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وأضاف عبدالغفار أن المؤتمر يهدف إلى الخروج بنتائج قد تؤدي إلى حدوث طفرة هائلة في علاج الأورام بالمنطقة العربية والإفريقية، خاصة مع التطور السريع في الطرق الجراحية، بالإضافة إلى القدرة على علاج الأورام حتى مع الحالات الحرجة والمتأخرة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود المتيني عن سعادته بانعقاد المؤتمر للمرة السادسة، مؤكدا على أهمية دور كلية طب عين شمس في تقديم العلاج للمرضى، مشيرا إلى أن المؤتمر يعد علامة فارقة ويساهم في إحداث طفرة علمية في مجال علاج الأورام.

وشهد المؤتمر تكريم العديد من الرموز والرواد لقسم علاج الأورام بطب عين شمس، تشجيعا وتقديرا لما قدموه من جهد وعمل، لخدمة المرضى ولتطوير القسم.

جدير بالذكر أن المؤتمر يستضيف العديد من الخبراء المتخصصين في علاج الأورام من مختلف دول العالم من أمريكا، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، والسويد، وإنجلترا، والسعودية، والأردن، ولبنان، والعراق، إلى جانب الخبراء المصريين من كليات الطب بمختلف الجامعات المصرية، بالإضافة إلى حضور لفيف من السادة المتخصصين والمعنيين بعلاج الأورام في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.