شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة الإدارية» تُحقق في وفاة الطالب ضحية مدرس «كان فاكره بيهزر» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استدعت النيابة الإدارية بالقليوبية كلاً من مدير إدارة القناطر الخيرية التعليمية، ومدير مدرسة نور السلام بالقناطر الخيرية، وبعض مدرسى المدرسة، والطلاب الذين شاهدوا واقعة وفاة زميلهم داخل الفصل كما استدعت ولي أمر الطالب طارق القوصي ،للوصول إلى اسباب التي أودت بحياتة داخل الفصل

كما فرغت النيابة الإدارية كل كاميرات المراقبة بالمدرسة.

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تلّقت أجهزة الأمن بالقليوبية، إخطارًا من مركز شرطة القناطر بورود البلاغ 11657 إداري، مركز القناطر، من محمد القوصي، والد الطالب الراحل، اتهم فيه المدرسة بالإهمال، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة، وكشف إهمال إدارة المدرسة في إسعاف نجله، وتراخي المدرس في التدخل لإنقاذ ابنه.

ومن المقرر أن تستدعي أجهزة الأمن مسؤولي إدارة المدرسة والمدرس المسؤول عن الحصة، التي توفي بها الطالب لسؤالهم حول الواقعة، وكشفت التحقيقات أنَّ التقرير المبدئي أثبت أنَّ الطالب لفظ أنفاسه بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ونفي التقرير وجود شبهة جنائية في الواقعة.

شهدت مدرسة «نور السلام»، وفاة الطالب طارق محمد القوصي بالصف الثالث الإعداد، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية خلال إحدى الحصص الدراسية عقب «الفسحة»، وقبيل ذلك، استغاث بمدرس الحصة لإسعافه فاعتقد المدرس أنَّه يتظاهر بالمرض فتركه وطلب منه «عدم الهزار»، لكن الطالب أصيب بغيبوبة ولم ينتبه أحد من إدارة المدرسة أو مدرس الفصل.