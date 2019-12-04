شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومي للترجمة ينعي المترجم الكبير صالح علماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينعي المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور أنور مغيث، المترجم الكبير صالح علماني، والذي رحل عن عالمنا، أمس الثلاثاء.

وقال الدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومي للترجمة، في تصريحات له، الأربعاء: «فقدت الثقافة العربية مترجمًا كبيرًا هو الأستاذ صالح علماني، والذي ترك الطب ليتفرغ للترجمة، وعلى مدار أكثر من ثلاثين عامًا نجح بفضل دأبه وإخلاصه في عمله وبفضل رقة أسلوبه وعذوبته أن يجعل أدب أمريكا اللاتينية أدبًا شعبيًا في عالمنا العربي، وسوف يظل أسم صالح علماني خالدًا ضمن أبرز من ساهموا في اثراء ثقافتنا العربية المعاصرة.

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جدير بالذكر أن صالح علماني هو مترجم فلسطيني ولد بمدينة حمص من العام 1949، وتخصص في ترجمة الأدب الأسباني منذ أواخر السبيعينيات وعلى مدار أكثر 30 عامًا تعرف القارئ العربي على الأدب اللاتيني من خلال ترجماته لأعمال ماركيز ويوسا وسارماجو وغيرهم من أدباء امريكا اللاتينية، حيث ترجم خلال مسيرته الحافلة، ما يزيد عن 100 عمل عن الإسبانية.

أشهر أعماله المترجمة، كانت أعمال الأديب الشهير جابرييل جارسيا ماركيز، الحائز على جائزة نوبل للاّداب، نذكر منها: «الحب في زمن الكوليرا»، «وقائع موت معلن»، «100 عام من العزلة»، «ساعة الشؤم»، و«ذاكرة جانياتي الحزينات».

حصل على عدد كبير من الجوائز، منها جيراردو دي كريمونا الدولية للترجمة في العام 2015، جائزة خادم الحرمين الشريفين للترجمة وحصل على وسام الثقافة والعلوم والفنون للكتابة الابداعية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما كرمه المركز القومي للترجمة في احتفالية يوم المترجم والتى نظمها المركز في ديسمبر 2017.