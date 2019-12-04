شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن دعم إسكان الأسر المتوسطة حتى «١٥٠ مترًا» بالتقسيط حتى ٢٠ عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مبادرة تمويل الإسكان للأسر المتوسطة بتكلفة ٥٠ مليار جنيه ستكون بسعر فائدة ١٠٪، وتتيح التقسيط حتى ٢٠ عامًا.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، أن المبادرة ستمثل قوة دافعة للقطاع العقاري المصري وستساعد على نموه بصورة كبيرة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بعد تقديم الكثير من الدعم للإسكان الاجتماعي وتنفيذ مشروعات كثيرة له.

من جانبه، قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن مساحة الوحدات التي ستكون مدعومة في المبادرة حتى ١٥٠ مترًا للوحدة الواحدة، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي أصبح أكثر قوة ويستطيع دعم تلك المبادرات.