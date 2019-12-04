شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطلب 11 صيدليًا للعمل في التفتيش الصيدلي بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء عن حاجة إدارة الصيدلة بالمديرية لعدد 11 صيدليا للعمل في التفتيش الصيدلي على مستوى المحافظة .

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وأكد بيان صادر عن المديرية أنه سيتم توزيعهم بواقع 6 صيادلة للعمل كمفتشين في ديوان عام المديرية بالعريش، 2 صيادلة للعمل كمفتشين في الإدارة الصحية ببئر العبد، 1 صيدلي للعمل كمفتش في الإدارة الصحية بالشيخ زويد، 2 صيادلة للعمل كمفتشين في الإدارة الصحية بنخل .

وأشار البيان إلى أنه يتم تقديم طلبات الراغبين بشرط التمتع بسمعة حسنة وسلوك قويم، أن يكون المتقدم فوق مستوى الشبهات، وألا يكون ممتلكا لصيدلية عامة في المكان الذي يرغب العمل به كمفتش صيدلي .

وأضاف أنه يتم تقديم الطلبات عن طريق الأرشيف في مقر المديرية بالعريش، ولمدة أسبوعين، على أن يرفق بالطلب السيرة الذاتية وبيان الحالة الوظيفية .