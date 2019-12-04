شكرا لقرائتكم خبر عن البحث عن صياد مفقود في حادث احتراق واصطدام مركب صيد بخط بترولي بـ«جمشة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية مع الناجين في حادث احتراق مركب صيد «الأمير»، الذي اصطدم بأحد خطوط البترول بمنطقة جمشة شمال الغردقة عن وجود أحد الصيادين مفقود في الحادث، ولم يكن ضمن المصابين أو الناجين من الحادث، ولم يتم العثور عليه، حيث تجري عمليات بحث عن المفقود في محيط منطقة الحادث.

كان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر قد قرر مراجعة جميع تصاريح مراكب الصيد التي تعمل في مياه البحر الأحمر، وكلف بفتح تحقيق عاجل لوجود طفل مصاب بين المصابين في حادث اصطدام مركب صيد بموقع بترولي بمنطقة جمشة.

كان شخص قد لقي مصرعه وأصيب ٨ آخرين ونجا ١٢ في حادث اصطدام مركب صيد بموقع بترولي بمنطقة جمشة شمال الغردقة بمدخل خليج السويس الجنوبي.