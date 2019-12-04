شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «حقوق الإنسان» بالنواب: الشعب المصري تعرض لمحاولة طمس للهوية في 2011 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الشعب المصري تعرض لمحاولة طمس للهوية في عام 2011، ولكنه واجهها بكل قوة، مضيفًا أن «الفلسطينيين يتعرضون لمحاولة طمس للهوية على يد قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة».

وانتقد «عابد» خلال ندوة «سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني»، والتي عقدت على هامش اجتماع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي تسلمت خلاله فلسطين رئاسة الشبكة، الأربعاء، ما سماه بـ«الممارسات والعقوبات، التي تقوم بها قوات احتلال العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق، في ظل حالة صمت وسكوت المجتمع الدولي عنها على مدار سنوات طويلة».

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وقال إن «قضية فلسطين لم تعد قضية الفلسطينيين وحدهم بل يجب أن تصبح قضية الضمير الإنساني وقضية الأمة العربية، لما تمثله من أولوية وأهمية»، مستطردًا: «يتعرض الشعب الفلسطينى لعقوبات على مدار سنوات، ولا نسمع صوتا لمن يتحدث عن الحريات الفردية والحقوق الأساسية، ويتناسوا أن أولى تلك الحقوق هي الحق في حياة كريمة، بين ما يتعرض الفلسطينيين إلى جريمة مستمرة منذ سنوات».

وتابع «عابد»: «هناك نحو 2 مليون شخص يعيشون في غزة يتعرضون لعقوبات على مدار 11 عاما بسبب عقوبة جماعية فرضتها قوات الاحتلال»، مستطردًا: «ذلك يأتي وسط ظروفها قاسية وغير طبيعية».

وانتقد عابد: «اعتقال آلاف الفلسطينيين دون سلطة تحقيق أو سلطة اتهام وفى غياب محاكمة عادلة».

وتساءل رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عن موقف ودور المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، معتبرًا أن «هناك ازدواجية معايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، والتي تشهد جرائم ترتكبها قوات الاحتلال ترتقي إلى جرائم حرب»، مطالبًا المجتمع الدولي بـ«حماية الشعب الفلسطيني ووضع حد الانتهاكات التي ترتكب بحقه».