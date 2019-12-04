شكرا لقرائتكم خبر عن "أمن القاهرة" يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف رجال المباحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، حركة تنقلات شملت عددا من ضباط ورؤساء مباحث العاصمة.

وشملت الحركة تعيين كل من الرائد إبراهيم سليم رئيسا لمباحث المرج، خلفا للرائد محمد أبو العطار الذي تولي مباحث الآداب، والرائد قدري الغرباوي رئيسا لمباحث السلام أول، والمقدم أحمد التحيوي رئيسا لمباحث التجمع الخامس، والمقدم أحمد سمير رئيسا لمباحث الوايلي، والرائد محمود أبو الحسن مكتب المخدرات، والمقدم إسلام عبد العال رئيس مباحث مصر القديمة، والرائد حسام عبد العال رئيس مباحث الساحل.

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كما شملت الحركة نقل العميد محمد الشرقاوى إلى رئيس قطاع مباحث غرب القاهرة، والعميد عبد الفتاح القصاص رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعميد حسام حنفى مفتش مباحث غرب القاهرة، والعميد شريف فيصل رئيسا لمباحث الأموال العامة والعميد وائل عرفان مفتش مباحث مفتش مباحث الشروق.