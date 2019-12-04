شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يأسر القلوب.. طفل بمتلازمة داون "يواسى" زميله المصاب بـ"التوحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد أسر القلوب وأبكاها على كافة مواقع التواصل، ظهر طفل، مصاب بتلازمة "داون"، وهو "يواسى" طفلا مصاب بالتوحد، حينما كان يبكى فى فصلهما الدراسى.

الطفل المصاب بمتلازمة "داون"، سعى بكل الطرق أن يواسى الطفل المصاب بالتوحد، حيث مسح دموعه، ثم احتضنه فى عناق استمر حوالى دقيقة، وهو يرتب على كتفه ويواسيه بعطف وحنان.

وبعد أن انتهى من العناق، حاول الطفل صاحب متلازمة دون، أن يلاعب زميله، ويحرك يده، ثم تركه وعاد لمكانه.



لقطة من الفيديو

الفيديو انتشر على مجال واسع للغاية، حيث تفاعل الآلاف من رواد "تويتر"، على الفيديو، الذى انتشر بشكل كبير اليوم، وانهالت التعليقات على الفيديو، فكان أحد الردود المؤثرة "هذا طفل بقلب كبير "، وقالت أخرى "لابد أن نتعلم الحب من هؤلاء الأطفال المصابين بمتلازمة داون"، وقال شخص أخر: "لاحظت أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات جسديه وعقلية أكثر إنسانية منا نحن الأشخاص الطبيعيين".