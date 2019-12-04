شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر باليابان يلتقى مُحافظ طوكيو ويطَلع على الاستعدادات دورة طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى السفير أيمن كامل، سفير مصر لدى اليابان،"يوريكو كويكى" مُحافظ مدينة طوكيو، حيث تعرف منها على الترتيبات التى تقوم بها المحافظة استعدادًا لاستضافة الفرق الرياضية المتأهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية " طوكيو 2020 "، المُقرر إقامتها الصيف المُقبل.
استعرض السفير الفرق المصرية المُتأهلة إلى الأولمبياد حتى الآن، وأبرز حرص السفارة على بدء التنسيق المُبكر مع الجهات اليابانية المعنية لضمان تهيئة ظروف الإقامة والمعيشة الملائمة للبعثة المصرية، وسبل تقديم كافة التسهيلات اللازمة لها خلال مُنافسات الدورة.
كما قابل السفير المصرى مدير عام قطاع السياحة بالمحافظة التى تطرقت إلى استعدادات العاصمة طوكيو لاستضافة الحدث الرياضى الأهم فى العالم، وما تم اتخاذه من إجراءات نحو توفير كافة التسهيلات اللوجستية والمنشآت والملاعب الرياضية والفنادق المُخصصة للوفود الرسمية، وقد أعرب السفير عن إعجابه بالاستعدادات اليابانية فى هذا الصدد، مُشيرًا إلى ترقب العالم أجمع لاستضافة طوكيو للدورة للمرة الثانية فى تاريخها.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليابانية قد أطلقت مبادرة "Host Town" لاستضافة الفرق المُشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وذلك بهدف الترويج السياحي للمدن اليابانية المُختلفة من خلال استضافتها لمعسكرات إعداد المنتخبات الرياضية الأجنبية وبحيث يتخللها فعاليات تبادل ثقافي مع مواطني المدن اليابانية.
وتقوم السفارة المصرية في طوكيو حالياً بالتنسيق مع عدد من المحافظات والجامعات لاستضافة الفرق المصرية المُشاركة.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر باليابان يلتقى مُحافظ طوكيو ويطَلع على الاستعدادات دورة طوكيو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.