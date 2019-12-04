شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يكرم مفيد شهاب وجابر عصفور لحصولهما على جائزة النيل..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، الدكتور مفيد شهاب استاذ القانون الدولى ووزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق لحصولهم على جائزة النيل، حيث تم منحهم درع الجامعة . جاء ذلك فى ختام الاحتفالية التى نظمتها جامعة القاهرة اليوم الأربعاء، لتكريمهم تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة. Advertisements وشهدت الاحتفالية استعراض كل من الدكتور جابر عصفور ومفيد شهاب مقتطفات من حياتهم التعليمية والعملية خلال الفترة الماضية .

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