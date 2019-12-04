شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يكرم مفيد شهاب وجابر عصفور لحصولهما على جائزة النيل..صور والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك فى ختام الاحتفالية التى نظمتها جامعة القاهرة اليوم الأربعاء، لتكريمهم تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة.
وشهدت الاحتفالية استعراض كل من الدكتور جابر عصفور ومفيد شهاب مقتطفات من حياتهم التعليمية والعملية خلال الفترة الماضية .
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