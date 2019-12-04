شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: تحولنا للامركزية بجامعة القاهرة بنسبة 60% ونرفض أى تدخل حزبى بالجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة بيت المصريين جميعا وأنتم للتيار الوطنى العام لا مجال بها الحزبية والطائفية أو التمييز الدينى أو العرقى أو السياسى ومفتوحة أمام كل الآراء ومفتوحة الوعى السياسى وليس العمل السياسى.

وأضاف الخشت خلال كلمه له باحتفالية الجامعة لتكريم الدكتور مفيد شهاب والدكتور جابر عصفور لحصولهم على جائزة النيل والمنعقدة الآن، نصنع بالجامعة وعى سياسى ونعد طلاب لديهم وعى سياسى من خلال تنظيم برامج ونماذج محاكاة، واليوم لا مجال للمزايدة على وطنية الجامعة بدليل مع إعلان ترامب القدس عاصمة إسرائيل تم إصدار بيان من الجامعة وتنظيم وقفه تضامنية ضمت أساتذة وعمداء وطلاب الجامعة، متابعا لا مجال للوقفات الاحتجاجية بالجامعة.

وتابع: انتاج جامعة القاهرة من البحث العلمى يمثل ربع انتاج مصر، فصلا أن الجامعة فى التصنيفات الدولية حققت مكانة دولية كبيرة متقدمة وفى تصنيف شينغهاى حققت قفزة مئوية كاملة ،لافتا إلى أن جامعة القاهرة اعادت تغيير فى وثيقة تأسيس وإنشاء الجامعة وذلك فى إطار المتغيرات الحديثة والتى تؤكد أن الجامعة مدنية عقلانية وتأسيس خطاب دينى جديد.

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وأضاف: جامعة القاهرة لا ترفع شعارات ولكن تمارس عمل تطوير على كافة المستويات بالتوازي مع إصلاح مالى وإدارة والتحول من المركزية إلى اللامركزية تحولنا بنسبة 60 % إلى اللامركزية، وقد خاضت بطولات حقيقية منذ 25 يناير حتى 30 يونيو موضخا الجامعة حققت قبل 30 يونيو وبعده لمدة شهور تمثلت فى محاصرة الإخوان أن تعود للمشهد مرة أخرى وكانت فترة مهمة وهناك من حافظ على الجامعة واستقلاليتها وفى الوقت الذى كان يسعى التطرف إلى السيطرة على الساحة كانت الجامعة تكسب انتخابات الاتحادات الطلابية لها مواقف وبطولات.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة ترفض أى تدخل نقابى أو حزبى بالجامعة ولا يوجد أى تدخل فى شئون الجامعة من جانب أى جهة.