شكرا لقرائتكم خبر عن مدبر طائفة الكلدان: انعقاد الجمعية العمومية للطائفة 20 ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأب بولس ساتي المُدبر البطريركى للكلدان فى مصر، إنه من المُقرر أن تنعقد الجلسة العمومية للجمعية الخيرية الكلدانية، يوم الجمعة الموافق 20 من ديسمبر الجارى.

وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمى كنيسة الكلدانية، فى بيان رسمى له، نُشر عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أنه من المُقرر أن الجلسة تنعقد فى تمام الثامنة مساءً، فى مقر الجمعية الكائن بشارع النزهة بحى مصر الجديدة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح الأب بولس ساتى، أنه من المقرر أن يُفتح خلال الجلسة باب الانضمام حسب لائحة النظام الأساسى للكنيسة الكلدانية فى مصر.

يُشار إلى أن الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية هي كنيسة تنتمي إلى المذهب الشرقى للكاثوليكية، الذى يضم كنائس مستقلة من أصل شرقى، التى تحتفظ بشعائرها وتقاليدها ولكن تعترف بسلطة بابا روما.