شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد شهاب: مبارك طلبنى لحقيبة وزارية ورفضتها وفوجئت بتعيينى وزيرا للتعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى فى جامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، إن أصوله تعود لمحافظة الإسكندرية وأنه خريج كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، لافتا إلى أنه ينتمى لأسرة متوسطة وأن والده كان يعمل مدرسا بالتربية والتعليم.

وأضاف شهاب خلال كلمه له ، أن والده من اختار له الالتحاق بكلية الحقوق، متابعا لم أندم على دخول كلية الحقوق وأنا أصبحت الآن عاشق للقانون وأحلم بالقانون، موضحا أن من اختاره للحصول على دكتوراه بالقانون فى باريس كان عبد الحميد باشا بدوى القاضى بمحكمة العدل الدولية، متابعا هو من وجهنى لاختيار موضوع الدكتوراة عن محكمة العدل الدولية ووجهنى فى اختيار الموضوع والرسالة وأهديت الدكتوراه بعد ذلك لوالدى والى القاضى عبد الحميد باشا.

وتابع الدكتور مفيد شهاب ،حصلت على الدكتوراه ورجعت إلى مصر ، متابعا لم أذهب هناك للحصول على دكتوراه فقط ولكن كان لدى حرص للحصول على ثقافة مجتمع باريس، حيث إننى لم أكن أعرف ماذا تعنى الأوبرا وتعرفت على فرنسيين وأصبحت تربطنى بهم علاقات صداقة.

وتابع، لدى ذكريات عظيمة بالجامعة وقاعاتها خاصة قاعة الدكتور أحمد لطفي السيد، موضحا أنه أثناء توليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر أن تكون اجتماعات المجلس الأعلي للجامعات بتلك القاعة حيث تربطه علاقة بها سابقة على مدار 4 سنوات أثناء رئاسة جامعة القاهرة.

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وأضاف شهاب، أن جامعة القاهرة تتمتع باستقلالية فريدة تخلف عن مثيلاتها من الجامعات ، مضيفا من أفضل المناصب التى يتمناها أى شخص في مصر منصب رئيس الجامعة ، وبالفعل كنت دائم السعى والاجتهاد للفوز بها وكانت حلم بالنسبة لى ".

وأستطرد رئيس جامعة القاهرة الاسبق، أتذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك طلب مني بعد اختياري رئيسا لجامعة القاهرة بعام واحد، ان اتولى حقيبة وزارية ، ولكننى رفضت ، وفوجئت عام ١٩٩٧ بوضعي مباشرة وزيرا للتعليم العالى ".

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى تنظمها جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والمنعقدة الآن بقاعة أحمد لطفى السيد، لتكريم الدكتور مفيد شهاب والدكتور جابر عصفور لحصولهما على جائزة النيل.