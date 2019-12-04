شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن تقدم مصر 11 مركزا فى مؤشر التجارة الإلكترونية فى عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على تقدم مصر 11 مركزا فى مؤشر التجارة الإليكترونية فى 2019 . وأوضح الإنفوجراف أن المؤشر يغطى 152 دولة ويقيس جاهزية الدول حول العالم اقتصاديا للاستفادة من التسوق عبر الإنترنت من خلال 4 مؤشرات فرعية. Advertisements

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