شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطوير وتنمية البحيرات الشمالية × 11 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، المرحلة الأولى من مشروع تطوير المسطحات المائية والبحيرات الشمالية، التى يبلغ عددها 11 بحيرة، وعلى رأسها خمسة بحيرات شمالية "مريوط وإدكو والبرلس والمنزلة والبردويل، وترتفع إنتاجيتها لما تتميز من أعماق ضحلة وحركة مياه هادئة وخصوبة عالية، فتعتبر مربى أسماك وحضانة طبيعية لمختلف أنواع الأسماك.

-إجمالى إنتاج مصر من الأسماك بلغ مليونا و820 ألف طن حاليا، تنتج البحيرات الشمالية 182 ألفا و719 طنًا منها .

- تنمية البحيرات والمسطحات المائية ونهر النيل من خلال زيادة انتاج أسماك البلطى والمبروك بأنواعه (عادى – فضى – حشائش) لزيادة المخزون السمكى والمقاومة البيولوجية وتطهير المجرى المائى للمسطحات المائية من الحشائش.

-استغلال المساحات الشاسعة ببعض المفرخات لإنتاج أسماك مائدة (بلطى – عائلة بورية – مبروك) وتصدير بعض أنواع الزريعة "بلطى ، عائلة بورية ، مبروك" .

- استمرار حملات الإزلالات المكبرة للتعديات الواقعة على المسطح المائى للبحيرات الشمالية.

- تم تعميق وتطهير البواغيز، وإنشاء الحزام الآمن لبحيرة البرلس لحماية المسطح المائى من التعديات والحد من التلوث، تنمية وتطوير منطقة البركة الغربية ببحيرة البرلس، وتطهير وكشف المسطح المائى من النباتات المائية وورد النيل.

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- تطوير بحيرة قارون وتنفيذ حوض تهدئة أمام مصب مصرف البطس، وتنفيذ نموذج لفلتر ميكانيكى للحد من الملوثات ولتحسين البيئة المائية للبحيرة، وتركيب بدالات هوائية لتحسين خواص المياه بالبحيرة، وتأهيل وتشغيل محطة تحضين أبو شنب بمحافظة الفيوم لتحضين زريعة الأسماك بها لتنمية بحيرة قارون ووادى الريان بالإصبعيات لزيادة المخزون السمكى ،واستغلال جزء من مساحة المحطة فى الاستزراع السمكى.

- تم تنفيذ الحزام الآمن حول بحيرة المنزلة لحماية المسطح المائى من التعديات والحد من التلوث، وتطهير بوغاز اشتوم الجميل الجديد وعمل قنوات شعاعية بين بوغازى الجميل، وتطوير قطاعى بور سعيد والدقهلية.

- إزالة التعديات بحيرة المنزلة والنموات النباتية بقطاعى بورسعيد ودمياط، تكريك القنوات الشعاعية داخل البحيرة، استكمال أعمال تطوير منطقة الجمالية، وتطوير منطقه النسايمة واستكمال أعمال تطوير منطقة دشدة بقطاع النسايمة، إنشاء فتحة قناة البط بعمل مجرى مائى من نهاية نهر النيل – فرع دمياط، لتحسين خواص المياه بالبحيرة ولمكافحة التلوث.

- بحيرة إدكو تنفيذ أعمال إزالة نموات نباتية، وأعمال فتح ممرات مائية، وعمل تنمية وتطوير فى باب العرب وباب عبد الكريم.

- تطوير بحيرة مريوط وإنشاء ممرات مائية بطول 430 م للحد من ظاهرة انحسار المياه عن حوض الـ 2000، تطوير مساحة 235 ألف متر مسطح بحوض الـ 6000 فدان وحوض الـ 5000 فدان.

- تنمية بحيرة ناصر من خلال تنفيذ فترة الراحة البيولوجية للمحافظة على المخزون السمكى وزيادة حجم الأسماك وإتاحة الفرصة لتفريخ الأسماك ومنع صيد الزريعة، ومن ثم زيادة المخزون السمكى بالبحيرة مم ترتب عليه زيادة انتاج البحيرة بمقدار 30% عن العام، وإعادة تأهيل وتشغيل مفرخات أسوان (جرف حسين - صحارى) لإنتاج زريعة لتنمية المسطح المائى للبحيرة.