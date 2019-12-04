شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص قطع أراضى بـ 3 محافظات لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطع الأراضي المزمع تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والاستثماري عليها بكل من محافظات البحر الأحمر ودمياط والقاهرة، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن تتحمل كل محافظة من موازنتها تكلفة شبكات المرافق الخارجية، مع طرح بيع الوحدات الاستثمارية بتلك المشروعات والمشروعات المنفذة بمحافظة بورسعيد واعتماد أسعار البيع.

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