شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا اليوم: ترامب يلغى مؤتمره ويغادر قمة الناتو بلندن بعد سخرية زعماء منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت روسيا اليوم في خبر عاجل لها على موقعها الالكترونى أن وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى مؤتمره الصحفى وغادر قمة الناتو بلندن على خلفية تسريب فيديو يظهر زعماء دول بالحلف يسخرون منه.

وسائل إعلام عالمية ومواقع التواصل الاجتماعى تداولت لقطات مصورة ومقطع فيديو لعدد من قادة العالم فى قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) فى العاصمة البريطانية لندن، وهم يمزحون وزعمت وسائل الأعلام المختلفة أن المزاح بين زعماء دول الحلف كانت بسبب سلوكيات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.