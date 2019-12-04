شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة لإضافة جنس ثالث فى جوازات السفر تثير الجدل ببريطانيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت ناشطة حقوقية فى بريطانيا، بوجود جوازات سفر لا تحدد نوع جنس صاحب الجواز، وذلك من خلال دعوى قضائية تناقشها محكمة الإستئناف البريطانية اليوم.

وتسعى كريستي إيلان-كاين إلى أن تحتوي جوازات السفر على فئة "إكس (غير محدد)" يمكن للأشخاص الذين لا يصنفون أنفسهم إناثا تماماً ولا ذكورا تماماً أن يستخدموها.

ويعتبر الناشطون من أصحاب هذه الحملة أنّ جوازات السفر في المملكة المتحدة "تمييزية"، حيث خسر ناشط آخر قضية مماثلة في المحكمة العليا العام الماضي.

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ويجب على حاملي جميع جوازات السفر في المملكة المتحدة حالياً أن يحدّدوا إن كانوا إناثا أم ذكورا، إلا أنّ كريستي إيلان-كاين " التى حاربت على مدى 25 عاماً للحصول على اعتراف اجتماعي وقانوني بالهوية (اللا جندرية) ترى إن ذلك "غير مقبول".

وكانت محامية كريستي إيلان-كاين قد قالت خلال جلسة الاستماع في المحكمة العليا في أبريل الماضي إنّ سياسة الجندر المعتمدة حالياً تخالف قانونين تنص عليها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهي: الحق في احترام الحياة الخاصة، والحق في عدم التمييز على أساس الجندر أو الجنس.

إلا أنّ وزارة الداخلية البريطانية قدمت طلباً إلى المحكمة لرفض القضية، حيث قال جيمس إيدي، القائم بالأعمال في وزارة الداخلية، إن السياسات المتعدة تحافظ على "نظام إداري متماسك للاعتراف بنوع الجندر"، وتضمن الأمن على الحدود الوطنية.