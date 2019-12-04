شكرا لقرائتكم خبر عن دمياط للأثاث.. 10 معلومات عن المدينة الأحدث فى خطة الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الثلاثاء، افتتاح مدينة دمياط للأثاث.. وفى السطور التالية يرصد " الخليج 365" أبرز المعلومات عن المدينة الجديدة فى خطة الدولة المصرية. - تم تنفيذها بواسطة 41 شركة مصرية وطنية. - شارك فى تنفيذها 15 ألف مهندس وفني وعامل تحت اشراف الهيئة الهندسية. - تكلفت مدينة دمياط للأثاث 3.1 مليار جنيه. - يقع المشروع بمنطقة شطا بمحافظة دمياط على مساحة 331 فدان. Advertisements - تضم 54 هنجرا يحتوى على 1348 مصنعا وورشة لتصنيع الأثاث. - تضم مركز تكنولوجيا الاثاث و 5 مراكز خدمية. - تضم بنك ومركز شرطة ومركز اطفاء وعيادة طبية. - تحتوى المدينة على 157 مصنع ومخزن ومعرض. - المدينة مؤمنة بالكامل بشبكة من الكاميرات مرتبطة بغرف تحكم. - المدينة تتضمن نظام تمويل بنكى ميسر لصغار المصنعين

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