شكرا لقرائتكم خبر عن دمياط للأثاث.. نفذتها 41 شركة مدنية بـ15 ألف مهندس وفنى بتكلفة 3.1 مليار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الثلاثاء، افتتاح مدينة دمياط للأثاث، وحسب تصريحات رسمية، فقد تم تنفيذها بواسطة 41 شركة مصرية وطنية متخصصة يعمل بها 15 ألف مهندس وفني وعامل تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكلفة 3.1 مليار جنية بهدف إنشاء مدينة صناعية متكاملة ومتخصصة في صناعة الاثاث.

ويقع المشروع بمنطقة شطا محافظة دمياط علي مساحة 331 فدان عند تقاطع الدولى الساحلى مع طريق بورسعيد دمياط، وتشمل المدينة كافة متطلبات صناعة الاثاث من مصانع وورش متنوعة لصناعة الاثاث والصناعات التكميلية ومراكز خدمية ومناطق إدارية واستثمارية.

وتتضمن مدينة دمياط للأثاث 54 هنجر يحتوى على 1348 مصنع وورشة لتصنيع الأثاث والصناعات ومركز تكنولوجيا الأثاث، و5 مراكز خدمية تشتمل على ورش مركزية لخدمة صغار الصناع ومحلات تجارية ومكاتب إدارية وبنك ومركز شرطة ومركز اطفاء وعياده طبية.