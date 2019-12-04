شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: مبادرة تمويل إسكان الأسر المتوسطة بفائدة 10% وتقسيط على 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى ، أن المبادرة الثالثة مع الحكومة والمتعلقة بتمويل وحدات الإسكان الإجتماعى للأسر المتوسطة تتضمن الشقق حتى مساحات 150 متر ، والتقسيط على 20 سنة بنسبة فائدة 10% وقيمة المبادرة 50 مليار جنيه . Advertisements ولفت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حجم إقراض البنك المركزى للقطاع الصناعى يمثل 432 مليار جنيه ل182 ألف منشأة صناعية ، لافتا إلى أن المبادرة المتعلقة بدعم قطاع الصناعة تغطى حجم تعامل مبيعات حتى مليار جنيه .

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