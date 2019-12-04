مصطفى مدبولى: توجيهات من الرئيس بدعم قطاع الصناعة والصناعات الواعدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم قطاع الصناعة والصناعات الواعدة وزياردة معدلات النمو . ولفت مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى أنه مع التحسن الذى يشهده الاقتصاد المصرى يعطى فرصة لإعلان عن مبادرات جديدة لدعم الصناعات وتوفير المشروعات وخلق فرص عمل جديدة للشباب. Advertisements

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