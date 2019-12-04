"6 سنوات حرمان وتحويشة عمر".. تفاصيل جديدة في واقعة ترك أم لتوأمها في الحضانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات نيابة أوسيم، برئاسة المستشار محمد هاني، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة في واقعة قيام طبيب وزوجته، بالاتفاق على إيداع طفليهما التؤام بـ "حضانة أطفال" في منطقة أوسيم، وعدم اصطحابهما مرة أخرى بقصد التخلي عنهما، بحجة عدم قدرتهما على الإنفاق عليهما، عقب القبض عليهما.

أوضحت تحقيقات النيابة، أن الأم تدعى "رشا"، (38 سنة، ربة منزل)، وزوجها "محمد"، (30 سنة، طبيب أسنان)، مشيرةً إلى أنه تم التوصل لهوية المتهمة بتتبع الكاميرات، واكتشاف نفس المواصفات للسيدة المنتقبة مع جسم المتهمة أثناء ترددها على المكان، ولديهما طفلان ذكور (توأم) لم تتم مشاهدتهما مؤخرًا من أسبوع تزامنًا مع تاريخ تلقي البلاغ.

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وقال والد الطفلين، أمام النيابة إنه طلب من الزوجة التخلي عن الأطفال بعد خلافات زوجية وقعت مؤخرًا بينهما، ورفض أسرة الزوج لتلك الزيجة والرجوع إلى المنزل، بسبب فارق السن والمستوى الاجتماعي.

فيما قالت المتهمة إن زوجها اتفق معها على ترك الأطفال في مكان ما، فظلت المتهمة تبحث عن مكان إلى أن حددت الحضانة محل الواقعة أثناء ترددها على المنطقة لزيارة شقيقتها، واستخدمت النقاب لإخفاء هويتها، وقامت بتركهما وهربت.

وبعمل التحريات نجحت مباحث الجيزة في تحديد هوية السيدة، وألقت قوة أمنية القبض على الزوجين اللذان تبين أنهما من محافظة كفر الشيخ ويقطنان بشقة مفروشة بمنطقة روض الفرج، وإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق، التي تباشر التحقيق.