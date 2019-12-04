القبض على هارب من حكمين بالإعدام في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة جنوب الصعيد، من ضبط عنصر إجرامي هارب من تنفيذ 4 أحكام قضائية من بينها حكمين بالإعدام، بمحل اختبائه بمنطقة الهرم بالجيزة.

كانت معلومات توافرت للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة جنوب الصعيد، تفيد باختباء أحد العناصر الإجرامية، مطلوب التنفيذ عليه فىي4 أحكام جناية "حكمين بالإعدام، وحكمين بالسجن المؤبد"، في قضايا "قتل عمد، شروع في قتل"، بمنطقة الهرم بنطاق مديرية أمن الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات وبرئاسة قطاع الأمن العام، تم ضبطه حال تواجده بشارع المنصورية بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.